Lukt het jou om deze drie mysteries op te lossen?

Frog Detective: The Entire Mystery komt naar de Switch! Dat heeft developer Worm Club recentelijk aangekondigd. Naar verwachting zal Frog Detective: The Entire Mystery later in 2023 beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch. Frog Detective: the Entire Mystery bevat alle drie de delen met als extraatje een exclusieve scooter-minigame.

De Frog detective-serie is een first-person mysterie serie gemaakt door Worm Club in samenwerking met SUPERHOT PRESENTS. De avonturen van de kikkerachtige detective zijn wereldwijd al meer door een half miljoen mensen gespeeld. Nu is het tijd voor de game om naar de Nintendo Switch te komen.

Drie verschillende series, wat kun je verwachten?

In het eerste deel genaamd “The Haunted Island” wordt een luiaard al weken achtervolgd door een mysterieuze geest. Het is helaas nog niemand gelukt om deze geest op te sporen, zelfs niet door een speciaal team van spokenwetenschappers. Niet getreurd want de Frog Detective is gearriveerd om dit probleem op te lossen.

In het tweede deel genaamd “The Case of the Invisible Wizard” volgen we de Frog Detective naar Warlock Woods. In deze stad is een feestelijke parade die was bedoeld voor de nieuwe buurman, volledig vernietigd. Nu is de buurman spoorloos, en de stad ligt volledig in puin. Gaat het Frog Detective lukken om deze mysterieuze zaak op te lossen? We zullen het meemaken.

In het derde en laatste deel van de series is er een corruptie gaande in Cowboy County. Het is aan de Frog Detective en Lobster Cop om het raadsel zonder sheriff op te lossen. Niet alles is wat het lijkt, de oplossing lijkt heel simpel maar er zullen andere geheimen naar boven komen.

Zoals eerder benoemd is er een nieuwe “scooter mini-game” toegevoegd aan Frog Detective: The Entire Mystery. Daarnaast is de game voor het eerst in meerdere talen te spelen.

Bekijk hier de trailer van Frog Detective: The Entire Mystery: