[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 34

Nieuwe releasedatum: WrestleQuest

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 22 augustus 2023

Twee weken geleden stond hij ook al in de release radar: WrestleQuest. De game stond namelijk gepland voor 8 augustus, maar op de vooravond van de release werd een vervelende bug gevonden. De game werd toen wederom vertraagd, maar nu is hij dan eindelijk hier! In deze game volg je de reis van een ambitieus groentje die wereldkampioen wil worden in het Amerikaanse Show worstelen. Train, glam, en piledive je een weg naar de top van de proworstel-voedselketen. Laat je inspireren door legendarische worstelaars André the Giant, Jake the Snake Roberts en Macho Man Randy Savage terwijl je werelden verkent die gebaseerd zijn op hun imposante carrières. De game combineert klassieke RPG gevechten met worstelactie vol slechteriken, goeerikken, hagedissen, robots en meer.

Blasphemous II

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 24 augustus 2023

Blasphemous II gaat verder waar de gratis DLC, Wounds of Eventide, van het eerste deel ophield. Daarin luidde het hart in de lucht de terugkeer in van het mirakel, en voorspelde zelfs de geboorte van een nieuw mirakelkind. In het tweede deel van deze heftig religie-geïnspireerde metroidvania neem je wederom de rol aan van The Penitent One. Hij ontwaakt in een plek ver van zijn laatste rustplek, waar hem wederom een cyclus van leven, sterven en wederopstanding te wachten staat. Pas je skillset aan, vind nieuwe wapens en vel een meedogenloos oordeel over gruwelijke vijanden.

King of the Hat

Prijs in de Nintendo eShop: €19,49 – 24 augustus 2023

King of the Hat werd oorspronkelijk in 2018 al aangekondigd voor de Switch. Het heeft dus even geduurd, maar nu kunnen we eindelijk aan de slag met deze 2D party platformer. King of the Hat is een competitieve 2-4 spelers game, waar je vooral veel doet met je hoed. Gebruik hem om aan te vallen, te verdedigen en om je tegenstander in de val te lokken… maar pas op. Als iemand op je hoed springt ben je namelijk het bokje! In King of the Hat bevat je hoed namelijk je ziel en het is dus het doel om de hoed van je tegenstander te vernietigen. Hoewel het in zijn basis makkelijk op te pakken is kun je het moeilijker maken met power-ups, level hazards of andere regels.

Wat verder verschijnt in de week van 21 tot en met 27 augustus:

22 augustus: Brave Bow Archer

22 augustus: Lost Forest

23 augustus: Virgo versus the Zodiac

24 augustus: Ginsha

24 augustus: Shotgun King: The Final Checkmate

24 augustus: Alice Escaped!

24 augustus: Word search Puzzle: Find the words!

25 augustus: Sweet Bakery Tycoon Couch Co-op Edition

25 augustus: Little Devil: Foster Mayhem

25 augustus: Wildagotchi: Virtual Pet

25 augustus: Ashina: The red Witch

25 augustus: Rocket Car: Ultimate Ball LeagueMachines

25 augustus: Giant Wishes



