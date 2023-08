[DN’s Five] Mijn favoriete kleur is rood

Vandaag is rood, de kleur van Nintendo en mij!

Het mooie aan een DN’s Five is dat het onderwerp over alles kan gaan, zelfs over de kleur rood. Wat is jouw favoriete kleur? Ik denk (een heeeel klein beetje maar) dat mijn favoriete kleur door Nintendo komt.

5: Rode Yoshi

Lekker flauw, maar in de Yoshi-games nam ik toch altijd wel een rode Yoshi als dat kon. Als kleine jonge gamer wilde ik dat gewoon. Ik was daarom dolblij dat je bij Mario Kart-games een kleur Yoshi kan kiezen!

4: Koopa Paratroopa

Misschien is dit opeens nogal een vreemde eend in de bijt, maar ik heb veel te danken aan Koopa Paratroopa. Tijdens Mario Tennis op de GameCube was dit mijn grote vriend. Ik was vrijwel onverslaanbaar. Wat een topper! Koopa Troopa was natuurlijk ook een mogelijkheid, maar die was niet rood en wat is er nou beter dan een vliegende schildpad?

3: Donkey Kong

Donkey Kong heeft een speciaal plekje in mijn hart. Als ik zijn naam hoor, schreeuwt iets in mij altijd: ‘DK, DONKEY KONG’. Ik zal nooit het plezier vergeten wat ik beleefd heb aan Donkey Kong 64, zowel alleen als met vrienden. De boksarena en de vrij uitgebreide multiplayer gevechten waren voer voor lange gamesessies met vrienden. Soms sluit ik nog weleens mijn oude Nintendo 64 aan om samen met anderen te genieten van deze game. Hopelijk kunnen we er gauw op de Nintendo Switch van genieten.

2: Charizard

De band tussen Ash en Charizard maakte deze Pokémon voor mij ook heel speciaal. Het is één van de redenen waarom ik de serie zolang heb gevolgd. Ik vond het zo jammer dat Charizard achterbleef, al kwam hij gelukkig nog geregeld terug om te helpen bij zware gevechten. Naast de serie gebruik ik Charizard zelf ook vrijwel altijd in Pokémon gevechten in games en heb ik de zeldzame Charizard-kaart ooit verkocht op een lokale markt voor 50 cent. Als ik eraan terugdenk, krijg ik weer buikpijn.

1: Mario

Hoe kan het ook anders. Ik heb zoveel aan Mario te danken. De games, de muziek, mijn huidige werk. Het is eigenlijk teveel om op te noemen. Mijn allereerste game, was een Mario-game. Super Mario 64 is voor mij de beste game ooit. Dat komt uiteraard door nostalgie, want vandaag de dag zijn er natuurlijk objectief gezien veel betere games. Toch denk ik dat Super Mario 64 echt baanbrekend is geweest door het gebruik van 3D. Er ging voor mij in ieder geval een compleet nieuwe wereld open.

Dat was hem weer voor deze zondag! Welke kleur moet ik nog meer doen en wie van de kleur rood ben ik vergeten?