Xtreme Sports krijgt gameplaybeelden

Bekijk hier ruim 25 minuten van deze klassieke sport RPG!

Xtreme Sports is eerder deze week verschenen voor de Switch. Om de release van het spel te vieren heeft Het YouTube-kanaal: Handheld Players nu een uitgebreide video gedeeld met bijna 26 minuten aan gameplaybeelden. Hiermee krijg jij alvast een goede indruk van wat het spel allemaal te bieden heeft. De gameplaybeelden zijn hieronder te bekijken.

Xtreme Sports is een sport, adventure RPG van WayForward, die in het jaar 2000 verscheen voor de Gameboy Color. Omdat het spel toen der tijd goed werd ontvangen door critici vond WayForward het tijd om de game opnieuw uit te brengen voor de Nintendo Switch. In de game neem je deel aan vijf verschillende sporten. Waaronder: in-lineskating, snowboarden, street lunge, skyboarden en surfen. De game bevat zowel een verhaal modus als een arcade modus. Wanneer je niet meedoet aan eerder genoemde sporten ontdek je een tropisch eiland voor geheime paden en verborgen uitdagingen. Het is een unieke mix van sport, actie, avontuur en RPG gameplay.