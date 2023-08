Even voorstellen: Linda

It's a-me, Linda!

Hoi Daily Nintendo-lezers, mijn naam is Linda en sinds kort mag ik mij met trots het nieuwste redactielid van deze leuke website noemen! Ik ben 30 jaar jong en hoewel ik ben geboren en getogen in het mooie heuvelland van Zuid-Limburg, woon ik inmiddels al een jaar of 8 in Twente. In het dagelijks leven ben ik tekstschrijver voor een bekende webshop en hiervoor heb ik een aantal jaar met veel plezier bij een vertaalbureau gewerkt.

Allereerst moet ik iets bekennen: ik ben voornamelijk opgegroeid met PlayStation en ik ben nog steeds verknocht aan mijn trouwe PS4 Pro. Dat gezegd hebbende, was er meestal wel ergens in mijn omgeving een Nintendo-console te vinden. Tijdens mijn tienerjaren verscheen er een Nintendo Wii in huis, waarop ik heel wat uurtjes Mario Kart Wii heb gespeeld tegen mijn broertje en mijn beste vriend (op de vraag wie het vaakst won, heb ik geen commentaar). Ook tijdens mijn vorige baan was er plek voor Nintendo: in de kantine stond namelijk een Switch. Pauzes werden dan ook steevast gevuld met fanatieke potjes Mario Kart 8, Overcooked en Mario Party. Vreemd genoeg zijn er nooit ruzies ontstaan tussen collega’s. Leuk detail: toen ik wegging, kreeg ik van mijn team een kleine pluche van King Boo – mijn vaste Mario Kart-personage. En ja, hij is echt heel schattig:

De ultieme nostalgie

Goed, even een stapje terug. Games spelen al sinds mijn kindertijd een grote rol in mijn leven. Ik weet nog goed wat mijn eerste game was: Hercules voor de PS1. Zo bijzonder vond ik het dat ik iets op de televisie zelf kon besturen. Ik heb het spel nog steeds, inclusief een briefje met levelwachtwoorden in de hanenpoten van een achtjarig kind. Samen met mijn broertje speelde ik onder andere veel Rayman en Kingdom Hearts. Toen snapten we het verhaal van Kingdom Hearts ook al niet, maar dat mocht de pret niet drukken. Wat waren we trots als we een boss hadden verslagen! Tegenwoordig stof ik de oude games nog met enige regelmaat af als ik in een nostalgische bui ben. Regenachtig herfstweer, kopje thee en SSX 3, Sly 2 of een Harry Potter-game, en Linda is blij. En nee, dan heb ik het niet over Hogwarts Legacy, maar over bijvoorbeeld Harry Potter en de Steen der Wijzen voor pc of PS1.

Van Skyrim tot Stardew

Wanneer nostalgie geen rol speelt, ga ik voor uiteenlopende games. De enige rode draad is dat het voornamelijk single-player-games zijn met een goed verhaal. Zo kan ik genieten van Horizon, God of War 2018 en de Assassin’s Creed-games, maar ook van games als Stardew Valley, RiME (dat einde! ☹), Return of the Obra Dinn, Portal 2, Shadow of the Colossus, Beat Saber en zelfs Powerwash Simulator (‘zen’ the game). Toegegeven, die laatste 2 hebben geen meeslepend verhaal, maar ik kan me er uren mee vermaken. Horrorgames vind ik fantastisch… zolang iemand anders ze speelt. Aan platformers begin ik altijd vol optimisme, om er vervolgens spoedig aan herinnerd te worden dat ik daar helemaal niet goed in ben. FPS-games speel ik niet veel, maar op dit moment ben ik bezig met de Bioshock-reeks en ik vind het fantastisch. Dat geeft je ook meteen een idee van de omvang van mijn backlog.

I drink game and I know things

Naast gamen ben ik ook gek op muziek, met een muzieksmaak die alle kanten op slingert. Het meest blij word ik van Muse (ja, ook de nieuwere albums), maar dingen als classic rock, Disney, soundtracks en ABBA doen het ook altijd goed. Daarnaast speel ik gitaar en zing ik weleens onder de douche – wat kan ik zeggen, de akoestiek leent zich er goed voor. Daarnaast ben ik altijd in voor een leuk bordspel, een pubquiz of een goede fantasy-boekenreeks. Als iemand nog tips heeft voor een goed spel of boek, laat het vooral weten! Af en toe kom ik zelfs buiten en kan ik genieten van een wandeling door de natuur. Met sport heb ik niet zoveel. Een paar jaar terug heb ik een tijdje geschermd en tegenwoordig kijk ik graag Formule 1, waarbij ik doe alsof ik er verstand van heb.

Nou, dat is Linda in een notendop. Als je helemaal tot hier hebt gelezen, ben ik onder de indruk van je aandachtspanne, al krijg je er geen achievement voor. In ieder geval zullen jullie de komende tijd waarschijnlijk meer artikelen van mij voorbij zien komen. Ik heb er al zin in! Tot slot laat ik jullie achter met een van mijn favoriete videogamesoundtracks: