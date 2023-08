Nintendo bevestigt: Charles Martinet is niet betrokken bij Super Mario Bros. Wonder

Eerder vandaag liet Nintendo weten dat Charles Martinet in de toekomst niet meer de stem van Mario zal verzorgen. Al snel duikte de vraag op hoe dit dan zit in de aankomende Nintendo Switch-game Super Mario Bros. Wonder. In een statement heeft Nintendo hier nu duidelijkheid over gegeven. Charles Martinet is niet betrokken bij Super Mario Bros. Wonder. Nintendo laat zich echter niet uit over wie Mario – en Luigi – uitspreekt in Super Mario Bros. Voor nu weten we echter wél zeker dat dit niet Charles Martinet is.

“While Charles is not involved in Super Mario Bros. Wonder, we’re excited to honor his legacy and contributions, including looking ahead to what he’ll be doing as a Mario Ambassador. Character voice actors will be credited in the game credits, so please wait for the game to be released.”