Scoor posters met My Nintendo

Vanaf vandaag zijn er 3 exclusieve posters verkrijgbaar in de My Nintendo Store. Verdienen Kirby, Mario en de Inklings een plekje bij jou aan de muur?

Spaar jij al punten met My Nintendo? En heb je toevallig nog een paar lege plekken op je muur die écht opgevuld moeten worden? Dan heeft de My Nintendo Store precies wat jij zoekt! Het Multiplayer Festival is nog altijd in volle gang, en daar hoort natuurlijk een leuk extraatje bij. In het teken van het evenement is er vanaf vandaag daarom een superleuke set posters beschikbaar, die jij in huis kunt halen als je genoeg punten hebt gespaard. De set bestaat uit posters van Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 en Kirby’s Dream Buffet. Ze hebben allemaal een afmeting van 50 x 70 cm en zijn afgedrukt op glossy kunstdrukpapier. En voor 600 platina-punten zijn ze alle drie van jou (uiteraard exclusief verzendkosten).

Weet je niet of je punten hebt gespaard? Iedereen met een Nintendo-account kan gratis gebruikmaken van My Nintendo en spaart dus die felbegeerde punten. Dit doe je op allerlei manieren, bijvoorbeeld door in te loggen bij bepaalde diensten of bepaalde apps te openen. Heb je genoeg punten gespaard, dan kun je die inwisselen voor exclusieve beloningen, zoals deze kleurrijke posters. Sla dus snel je slag! Je vindt de set hier. Heb jij al een leuk plekje aan de muur in gedachten?