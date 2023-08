Speel een week lang 3 games gratis!

Duik komende week in niet minder dan 3 gratis games. Met Games op Proef zijn de volledige versies van deze titels een week lang kostenloos te spelen. Waar wacht je nog op?

Welke gamer kent het niet? Het is zomer, je hebt misschien zelfs vakantie, en je weet gewoon niet wat je moet spelen. Komende week helpt Nintendo je echter uit de brand! Van 25 tot en met 31 augustus kan iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap 3 games gratis en voor niks spelen. Nee, geen demo’s. Volledige games. Ga jij ze alle drie uitproberen of stort je je volledig op één game?

Survival, rivaliteit en retro

De eerste game in het repertoire is Don’t Starve Together, de co-opvariant van de klassieke survivalgame Don’t Starve. Samen met een vriend probeer jij te overleven in een vijandelijke wereld met een unieke, Tim Burton-achtige stijl. Zorg voor genoeg eten voor jullie beide, houd ’s nachts gevaarlijke wezens op afstand met een kampvuur en ontdek de geheimen die deze onheilspellende wereld te bieden heeft.

Game nummer 2 staat garant voor een hoop speelplezier met je vrienden. In Golf With Your Friends is er echter geen sprake van co-op, maar gaan jullie de strijd met elkaar aan op knotsgekke golfbanen. Van woestijnen en een snoepland tot een explosief Worms-parcours, verken uiteenlopende werelden met bizarre holes en probeer elkaar te dwarsbomen terwijl jij de beste score probeert te halen. Ga jij voor die prestigieuze hole-in-one en het bijbehorende recht om op te scheppen?

De laatste game is een variant op twee echte klassiekers. Puyo Puyo Tetris 2 is een verrassend goed werkende fusie tussen – je raadt het al – Puyo Puyo en Tetris. Aan jou de keuze of je een van deze games individueel speelt of ze beide combineert. Wat je voorkeur ook heeft, er is genoeg te doen in de game! Voor de liefhebbers zit er zelfs een modus met een verhaallijn bij.

Sla je slag

Als je deze games nog niet gespeeld hebt, is dit natuurlijk de perfecte kans om erin te duiken. Zet de 25ste dus maar vast in je agenda, zodat je de hele week kosteloos van deze drie titels kunt genieten. Met Games op Proef hoef jij je niet te vervelen. Welke game ga jij als eerste proberen? Laat het ons weten in de reacties.