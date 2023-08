Super Mario Bros. Wonder krijgt online functionaliteiten

Details daarover moeten nog volgen.

Tijdens de Nintendo Direct in juni dit jaar heeft Nintendo een nieuwe 2D Mario-platformer aangekondigd. We hebben het dan natuurlijk over Super Mario Bros. Wonder. En alhoewel de game al in oktober dit jaar moet uitkomen, weten we er nog lang niet alles van. Zo was het tot nu toe nog maar zeer de vraag of de game online functionaliteiten krijgt. Daar is inmiddels wel verandering in gekomen, al weten we nog steeds niet exact hoe en wat.

Nintendo heeft zelf tot nu toe nog niet bekendgemaakt of er online multiplayer aanwezig is in Super Mario Bros. Wonder. De officiële Japanse pagina van Super Mario Bros. Wonder meldt nu echter wél dat er online play aanwezig zal zijn. Er staat echter ook dat meer details pas later bekend worden gemaakt. Hiermee lijkt de kans op bijvoorbeeld een online co-op functie groter geworden.

De opzet van de game is heel vergelijkbaar met New Super Mario Bros. Maar als je die games al chaotisch vond, dan lijkt Super Mario Bros. Wonder daar nog een schep bovenop te doen. Door bepaalde power-ups te pakken, verandert de hele wereld om je heen waardoor je bij nieuwe gebieden kunt komen en je geheimen ontdekt.