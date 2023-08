Switch-versie Red Dead Redemption onder de loep genomen

Hoe presteert de Switch-versie van Red Dead Redemption op technisch vlak?

Sinds eind vorige week kunnen ook Switch-eigenaren aan de slag met Red Dead Redemption, een klassieker uit 2010. De game gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, later volgt ook een fysieke versie. Overigens hebben fans eerder al laten weten de prijs aan de hoge kant te vinden, al waren Rockstar en Take Two het daar niet mee eens. Maar hoe draait deze titel op Nintendo’s hybride console? Heeft de game de beruchte tand des tijds overleefd? Digital Foundry heeft de game grondig onder de loep genomen en in onderstaande video ontdek je onder andere hoe het met de resolutie en framerate zit.

In Red Dead Redemption kruip je in de huid van John Marston. Hij krijgt de taak om verschillende bendeleden op te sporen. In het spel ga je op reis in het wilde westen van Amerika en Mexico. In deze landen help je de voormalige outlaw zijn bloederige verleden te begraven. Daarbij zit de DLC Undead Nightmare ook inbegrepen in de game. Tijdens dit legendarische horrorverhaal verandert de wereld in een apocalyptische overlevingsstrijd tegen een zombiehorde. Als dat maar goed komt…

Ben jij inmiddels al aan de slag gegaan met deze kl met deze klassieker op de Nintendo Switch? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!