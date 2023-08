Crossover tussen Cult of the Lamb & Don’t Starve Together

Met de nieuwe Pestilence mode en (tijdelijke) items

In de categorie ‘hadden we niet verwacht, maar zijn we erg blij mee’ hebben we vanaf vandaag een speciale crossover tussen Cult of the Lamb en Don’t Starve Together. De beide games krijgen nieuwe decorations, items, skins en Cult of the Lamb zelfs een nieuwe manier om te spelen.

Cult of the Lamb heeft nu de unieke Pestilence mode. Hierin moet je eten en slapen om te overleven, evenals je volgers (op een unieke volger na). Een vleugje Don’t Starve is zo verwerkt in de game. Naast deze nieuwe modus krijg je natuurlijk ook nieuwe decorations die uit Don’t Starve Together komen.

Don’t Starve Together krijgt niet een nieuwe game-modus, maar wel nieuwe decorations en unieke items. Zo kun je de Cult of the Lamb trinket vinden in de Oasis. Als je deze aan de Antlion offert krijg je blueprints om unieke items te maken.

Daarnaast is er nu een tijdelijke log-in bonus waarmee spelers een gratis item en pet skins krijgen. Hieronder een geanimeerde trailer om de update te vieren. Ben je hyped voor de crossover? Welke van de twee games zie je als de beste?