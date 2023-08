Kijk je mee naar de Opening Night Live van Gamescom op ons Twitch-kanaal?

Kijk jij gezellig met ons mee?

Ja, morgen is het dan eindelijk zover. Na een jaar gewacht te moeten hebben gaat Gamescom eindelijk weer beginnen! Althans, bijna dan. De gamebeurs gaat morgen namelijk pas officieel van start, maar de voorpret is zojuist al begonnen. Gamescom houdt strakjes om 20:00 namelijk een Opening Night Live, van maar liefst 2 uur! Deze livestream kun je trouwens gezellig volgen op ons Twitch-kanaal. Zien we jou straks daar in onze chat verschijnen?