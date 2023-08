Little Nightmares 3 aangekondigd voor 2024

Een nieuw avontuur in deze unieke wereld.

Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar Supermassive Games hebben zonet Little Nightmares III aangekondigd voor Switch op Gamescom 2023: Opening Night Live. De titel wordt gelanceerd in 2024.

In Little Nightmares III volg je de reis van Low and Alone, terwijl ze op zoek gaan naar een pad dat hen uit het “Niets” kan leiden. Ze zitten gevangen in de “Spiraal”, een cluster van verontrustende plaatsen. De twee vrienden zullen moeten samenwerken om te overleven in een gevaarlijke wereld vol gruwel en waanideeën. Alsof dit nog niet genoeg gruwel is, dienen de twee nieuwe helden ook te ontsnappen aan de greep van een nog grotere dreiging die op de loer ligt in de schaduwen.

Voor het eerst in de franchise kun je samen met een vriend spelen om de puzzels samen op te lossen in online co-op, of je kan kiezen voor solo met een AI-metgezel.

Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer. Zal jij ook deze derde titel in de serie oppikken? Laat het ons weten in de comments.