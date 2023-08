Mandragora aangekondigd voor 2024

Nieuwe trailer uitgebracht voor deze 2D actie RPG.

Uitgever Marvelous Europe en ontwikkelaar Primal Game Studio hebben zonet tijdens Gamescom 2023: Opening Night Live hun actie RPG Mandragora aangekondigd. Deze zal worden gelanceerd in 2024 en komt naar de Nintendo Switch.

In Mandragora heeft de mensheid de wereld overgegeven aan de monsters. Mensen verschuilen zich achter muren. Vreugde en genot zijn begeerde juwelen, buiten het bereik van de massa. In een donkere, schilderachtige 2.5D -wereld moet je het duistere rijk van Entropy betreden. Deze is gekenmerkt door donkere bossen, moerassen, gloeiend hete woestijnen en nog veel meer. De epische en verwrongen muziek wordt gecomponeerd door Christos Antoniou.

Het ziet er een beetje een soulsborne uit maar dan in 2D. Je hebt de keuze uit verschillende klassen en er is een diepgaand systeem om de vaardigheden van je personage te tweaken. Er zijn ook upgrades vrij te spelen, kruiden die je kan kweken om heilzame drankjes te brouwen en krachtige wapens te maken.

Bekijk hieronder een nieuwe trailer (18+).