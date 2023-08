Mindscape deelt speciale Gamescom-trailer van Paperman: Adventure Delivered

Het platform-avonturenspel is vanaf volgende maand te spelen op jouw Nintendo Switch!

Eerder dit jaar maakte we kennis met een nieuwe 3D-platformer genaamd Paperman: Adventure Delivered. Op het spel van ontwikkelaar Secret Item Games en uitgever Mindscape hoeven we inmiddels niet heel lang meer te wachten. De game heeft namelijk een releasedatum gekregen op donderdag 21 september. Om dat te vieren heeft Mindscape nu alvast een Gamescom-trailer op haar YouTube-kanaal gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Deze titel gaat voor een bedrag van €29,99 over de toonbank, al krijg je momenteel 15% korting op jouw aankoop in de Nintendo eShop. Om Paperman: Adventure Delivered te downloaden heb je 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Paperman: Adventure Delivered is een platform-avonturenspel waarin je heel toepasselijk als postbezorger Paperman op zoek gaat naar de verloren post. Echter kruip je niet alleen in de huid van Paperman, want er staan ook nog drie andere postbezorgers op je te wachten. Je wisselt tussen deze personages om gebruik te maken van elkaars unieke vaardigheden. Verder verken je in game drie kleurrijke werelden met elk een eigen thema en krijg je de taak om de hebzuchtige draak te verslaan. Dit doe je trouwens omdat deze draak al jouw post heeft gestolen. Gaat het jou lukken om alle geheimen te ontrafelen en alle gouden brieven terug te vinden?