My Time at Sandrock is helaas vertraagd

Het simulatie-avonturenspel zal nu in november verschijnen.

Helaas, My Time at Sandrock zal toch niet volgende maand al te spelen zijn. Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar Pathea Games en uitgever PM Studios aan dat het spel op 26 september te spelen ging zijn op de Nintendo Switch, maar dit is helaas niet gelukt. Dat heeft het officiële X-account van de game vandaag bekendgemaakt. Heel het My Time at Sandrock-team biedt uiteraard haar excuses aan en laat weten dat de nieuwe releasedatum staat gepland op 2 november. Vooralsnog staat de oude releasedatum in de Nintendo eShop, maar deze moet je dus links laten liggen.

Daarbij laten Pathea, PM Studios, Focus Entertainment en DMM Games weten dat het ze hard hebben gewerkt aan het simulatie-avonturenspel, maar dat het spel momenteel nog niet voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Dit is dan ook de reden dat het My Time at Sandrock-team, met pijn in hun hart, ervoor hebben moeten kiezen om de game te vragen.

Het vervolg van My Time at Portia

My Time at Sandrock speelt zich af in een stad in de Eufaula woestijn. Net zoals My Time at Portia wordt ook deze nieuwe titel een simulatie-avonturenspel. Je zult dus onder andere vele verschillende personages tegenkomen met elk hun eigen achtergrond, materialen kunnen verzamelen en daar iets mee creëren, je eigen boerderij onderhouden en zelfs vechten. Daarbij belooft de game een avontuur te worden die zo’n 60 uur zal duren. Gaat het jou lukken om de oude glorie van de woestijn te herstellen?