Nieuws over Pokémon Scarlet & Violet-DLC volgt vanmiddag

Een verhaal rond een Pokémon uit Kitakami. Wat zal het voor ons in petto hebben?

Twee weken geleden werd er een Pokémon Presents gehouden. Tijdens de presentatie werden meer details rond de Pokémon Scarlet & Violet-DLC, The Hidden Treasure of Area Zero, gedeeld. Tevens kwam er een releasedatum voor het eerste deel van de DLC, The Teal Mask. Deze verschijnt al op 13 september 2023. Echter houdt het nieuws niet op. The Pokémon Company heeft namelijk middels een bericht op X, het voormalige Twitter, bekendgemaakt dat we vanmiddag meer informatie kunnen verwachten.

Het nieuws zal een verhaal zijn dat gaat over een Pokémon uit Kitakami. De setting van de eerste DLC. Het belooft een spookachtig verhaal te worden. Dus maak je klaar en zit rond 15:00 uur Nederlandse tijd klaar voor dit verhaal. Welke ontdekkingen zullen we doen en over welke Pokémon zal dit gaan? Laat het ons weten in de reacties!