Ontmoet Poltchageist uit de Pokémon Scarlet & Violet-DLC

Wat het verhaal is achter Poltchageist, ontdek je hier!

Vanochtend meldden we al dat er vanmiddag nieuws gepland stond over de DLC van Pokémon Scarlet & Violet. Het zou gaan over een verhaal over een Pokémon uit Kitakami. Welke Pokémon het zou betreffen, was nog onbekend. Inmiddels is de trailer met het spookachtige verhaal verschenen. Deze kan je hieronder bekijken. Het eerste deel van de DLC, The Teal Mask, is vanaf 13 september speelbaar op de Nintendo Switch.

In de trailer ontmoeten we Poltchageist. Een Grass/Ghost-type Pokémon die ontstaan is uit een “tea caddy”. Die “tea caddy” was van een “tea master” die eigenlijk te streng was en snel boos werd bij een fout. Het schijnt dat Poltchageist de geest van zijn oorspronkelijke “tea master” in zich draagt. Hij strooit overal zijn matcha rond om dingen te herstellen en zelfs op mensen die dingen doen waar hij het niet mee eens is, maar of dat nou zo goed is? Wanneer hij die matcha op je strooit, dan zuigt hij vervolgens de levenskracht uit je. Wees dus lief en matcha moet je in Kitakami vermijden.

Wat vind je van Poltchageist? Doet het je ook aan Sinistea en Polteageist denken? Laat het ons weten in de reacties!