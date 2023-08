Releasedatum Avatar The Last Airbender: Quest for Balance bekend

Bekijk hier vroegtijdig gameplaybeelden van het spel!

We weten al een paar maandjes dat er een nieuw Avatar-spel op de markt komt, genaamd Avatar The Last Airbender: Quest for Balance. Inmiddels heeft het spel ook een releasedatum gekregen. Hoewel de game al een enige tijd in de Nintendo eShop te vonden was, hebben ontwikkelaar Bamtang Games en uitgever GameMill nu eindelijk zelf gezegd wanneer deze titel verschijnt. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf 22 september aan de slag met de allernieuwste Avatar-game. Het actie-avonturenspel gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €49,99 over de toonbank. Om Avatar The Last Airbender: Quest for Balance te downloaden heb je 4,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance is een actie-avonturenspel met hier en daar wat puzzel- en vechtelementen In de game beleef je het avontuur van de originele serie. Dit betekent dat je in de huid kruipt van Aan en zijn vrienden en dat je probeert om alle elementen te beheren. Uiteraard zul je plaatsen uit de serie verkennen en reizen door de vier naties, waar je onder andere ontroerende momenten uit het verhaal van onze lieftallige Aang beleeft. Bovendien is deze titel ook met twee spelers te spelen voor nog meer speelplezier.

Als je dacht dat het alleen bij de releasedatum bleef vandaag, dan heb je het mis. Het YouTube-kanaal van NintendoEverything heeft namelijk vroegtijdig wat gameplaybeelden met de wereld gedeeld. Deze zijn uiteraard hieronder te bekijken!