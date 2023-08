Sea of Stars krijgt een lanceringstrailer

Er staat ook een fysieke release aan te komen.

Ontwikkelaar Sabotage Studio heeft een nieuwe trailer gedeeld voor hun aankomende turn-based RPG Sea of Stars. Dit in aanloop naar de lancering volgende week. Spelers kunnen een laatste blik werpen op de verschillende speelbare personages, omgevingen en gevechten die ze in de volledige release zullen ervaren.

Sabotage Studio is bekend van de platformgame The Messenger uit 2018. Reeds vanaf het begin hebben zij uitgepakt met hun ongelooflijke pixel art en turn-based gevechten. Daar heeft de studio laten zien dat dergelijke graphics en combat eigenlijk nooit oud worden. Met deze gloednieuwe trailer krijgen we een blik op een nieuw personage dat samen met de Solstice Warriors Valere en Zale, en hun vriend Garl, op avontuur gaat.

Seraï, het nieuwe personage, is een “Portal Assassin” die dubbele messen hanteert en portalen kan maken om vijanden op die manier te besluipen. De officiële website van de game bevestigt dat er zes unieke speelbare personages zullen zijn. We zijn benieuwd wie er nog meer met Seraï meekomen.

Sea of Stars vertelt het verhaal van twee Children of the Solstice die de krachten van de zon en de maan combineren om Eclipse Magic uit te voeren. Hiermee moeten ze de monsterlijke creaties van een kwaadaardige alchemist, bekend als The Fleshmancer, te bestrijden.

Sea of Stars is vanaf 29 augustus 2023 verkrijgbaar in de eShop. Een fysieke release staat gepland voor begin 2024. Een demo is ook beschikbaar. Bekijk de lanceringstrailer voor Sea of Stars hieronder en geniet.