Expeditions: A Mudrunner Game aangekondigd voor Switch

Expeditions breidt de principes van MudRunner uit met expeditie en jacht op materialen.

Uitgever Focus Entertainment en ontwikkelaar Saber Interactive hebben Expeditions: A MudRunner Game voor Switch aangekondigd tijdens Gamescom 2023: Opening Night Live. MudRunner is een populaire driving-sim en krijgt nu een verrassende spin-off. Expeditions zal wel meer de nadruk leggen op verkenning en upgrades.

Expeditions is ontwikkeld door hetzelfde team achter zowel SnowRunner als MudRunner. Deze spin-off bouwt voort op de fundamenten van het simulatie-rijden. Maar het breidt dit uit met een open wereld en resource-hunting. De gameplaytrailer laat zien dat je drones kan gebruiken om terrein te verkennen, resources te identificeren en vervolgens routes in kaart te brengen. Zo kan je wat je hebt verzameld gebruiken om je loadouts te verbeteren en meer uitdagende routes aan te gaan.

Het lijkt erop dat je je constant zal moeten aanpassen aan nieuwe off-road terreinen, met elk hun eigen specifieke uitdagingen. Steile kliffen vereisen mogelijk het gebruik van zorgvuldige koppelingsbediening in combinatie met een kabel en wench, terwijl bevroren meren met een meer delicate aanpak zullen moeten doorkruist worden.

Het pakket van tools die je ter beschikking krijgt om al deze terreinen aan te pakken, lijkt centraal te staan in de main loop van Expeditions. Hierdoor onderscheidt het zich van eerdere games in de serie. Snowrunner, een andere titel in de reeks kreeg van ons in 2021 nog een lovende review.

De titel wordt gelanceerd in 2024, maar er is nog geen exacte releasedatum bekend. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer.

Ga jij de game voor de Nintendo Switch in huis halen? Laat het ons hieronder weten.