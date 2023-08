Fae Farm krijgt releasetrailer en informatie voor na de release

Hoe meer content, hoe beter!

Het is alweer bijna een jaar geleden toen ontwikkelaar Phoenix Labs aankondigde dat Fae Farm naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel komt inmiddels ook al bijna uit op de Nintendo Switch, want 8 september is het zover! Om te vieren dat de boerderijsim-RPG over een paar weekjes al uitkomt is er nu alvast een releasetrailer verschenen, welke je hieronder kunt bekijken. De game gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €59,99 over de toonbank. Mocht je ervoor kiezen om het spel te downloaden in de Nintendo eShop, dan heb je 1,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. En oja, wist je al dat er een pre-order bonus beschikbaar is? Daarover lees je hier meer.

Wat staat er allemaal op de planning nadat Fae Farm is uitgekomen?

Ja, je gelooft het misschien niet, maar de makers zijn nu al druk bezig met het maken van content nadat Fae Farm is verschenen. Dit is natuurlijk een goed teken, want hoe meer content hoe beter. Hoewel deze extra content pas tussen december 2023 en juni 2024 zal verschijnen, is er al wel het één en ander met de wereld gedeeld. De ontwikkelaar gaat er namelijk voor zorgen dat we meer plekken kunnen bezoeken en er nieuwe personages bijkomen om bevriend mee te raken. Tevens worden er ook nieuwe wezens en verhalen. Echter blijft het daar niet bij aangezien er ook nog meer op de planning staat, maar daarover krijgen we later pas meer te horen.