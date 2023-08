Hellboy Web of Wyrd ontvangt releasedatum

Hellboy heeft je hulp nodig in dit avontuur.

Hellboy Web of Wyrd werd eind vorig jaar aangekondigd. Op dat moment was er nog geen releasedatum bekend. Daar is nu verandering in gekomen. De game zal op 12 oktober 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Dat nieuws is middels een nieuwe trailer in het kader van Gamescom naar buiten gebracht. De trailer kan je hieronder bekijken.

In Hellboy Web of Wyrd wordt Hellboy op verschillende missies gestuurd. Achteraf blijken deze allemaal verbonden te zijn door de mysterieuze nalatenschap van “The Butterfly House.” Dit is niet alleen een huis maar ook een poort naar een vreemde dimensie genaamd de Wyrd. Wanneer een agent van het B.P.R.D. op onderzoeksmissie naar dit huis gaat, verdwijnt hij. Het is aan jou, Hellboy, en je team van Bureau agenten om deze verdwenen collega terug te vinden. Daarbij moet je de vreemde mysteries van dit huis en de poort oplossen.