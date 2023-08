Jumanji: Wild Adventures ontvangt gameplaytrailer

Speel als de bekende personages uit de film.

Afgelopen juni werd Jumanji: Wild Adventures onthuld voor de Nintendo Switch. Inmiddels is er al een releasedatum bekend en is er een trailer vol gameplay gedeeld. De game zal op 3 november 2023 verschijnen. Dat betekent dat Switch-spelers nog even moeten wachten, maar lang duurt het niet meer. De trailer kan je hieronder bekijken.

In deze coöp-actiegame moet je met 3 vrienden samenwerken om The Jewel of Jumanji te vinden. Je speelt met de bekende personages van de recente films, zoals Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar en Professor Shelly Oberon. Elk hebben ze zo hun eigen vaardigheden. En hoewel de nadruk op samenwerken ligt, is de game ook solo te spelen.