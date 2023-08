Komische game Thank Goodness You’re Here! komt naar de Switch

Met een geweldige trailer waar je niet veel wijzer van wordt

Wat een bijzondere trailer en wat een bijzondere game belooft Thank Goodness You’re Here! te worden. Het spel van uitgever Panic en ontwikkelaar Coal Supper komt in 2024 naar de console toe.

Het verhaal is in essentie simpel, al doet de trailer dat misschien anders lijken. Je hebt een belangrijk gesprek staan met de burgemeester van een vreemd Noord-Engels dorpje. Daarna ga je als verkoper te werk om iedereen te leren kennen en daar zijn de inwoners blij mee. Je krijgt wat rare taken, die al snel uitgroeien tot simpelweg bizarre verzoeken. Hoe meer mensen je helpt, hoe meer gebieden en verzoeken je vrij speelt.

Wat je absoluut zal opvallen in de trailer is de unieke, en passende, handgetekende stijl van de game. Je speelt vooral een platformer, maar daar zit je niet in vast. Thank Goodness You’re Here! staat dan ook officieel te boek als een ‘comedy slapformer’. Benieuwd? Ik raad het kijken van de trailer hieronder sterk aan. Lijkt de game jou ook wat? Is er vergelijkbare media waar je aan moet denken? De Britse humor zal in elk geval aanwezig zijn.