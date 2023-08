Nieuwe informatie over Inazuma Eleven: Victory Road

Nu nieuwe informatie en op 31 augustus een nieuwe trailer.

Na vele jaren ontwikkeling bracht LEVEL-5 begin dit jaar nieuwe informatie naar buiten rond Inazuma Eleven: Victory Road. De voetbalgame zou wereldwijd nog dit jaar moeten verschijnen, maar een releasedatum is nog nergens te bekennen. Vandaag heeft LEVEL-5 in een blog weer nieuwe informatie onthuld. Je kan het geheel nalezen op de officiële site, maar het is wel volledig in het Japans. Hieronder vind je een korte samenvatting van de belangrijkste onthullingen.

In-match systems

De bedoeling is dat de game gedurende lange tijd gespeeld gaat worden. Daarom zijn de in-match systems vernieuwd. De speler moet nu goede strategische beslissingen maken om te bepalen welke move hij maakt. Daarnaast is het voor het doel niet meer alleen de keuze voor welk schot je kiest, maar heb je meer opties. Zo kan je ook kiezen voor quick passes en dan pas schieten. Bij het aannemen van een bal op het veld krijg je de keuze om gelijk door te passen of zelf vast te houden. Individuele TP is er niet meer. Daarvoor in de plaats is er de Tension Gauge die gedeeld wordt door alle spelers. Het is zaak om deze goed in balans te houden om de wedstrijd te winnen.

Seasons

Online zal er ook een hoop te beleven zijn. Om ervoor te zorgen dat het spel lang gespeeld gaat blijven zullen er seizoenen plaatsvinden. Tijdens elk seizoen moet je weer spelers trainen en met elkaar strijden om de winst. Het zal zo gebalanceerd zijn dat het voor iedereen haalbaar is om mee te doen. Daarnaast is er met Plan V de intentie om meer mogelijkheden te creëren om samen online te spelen, zodat het voor langere tijd leuk blijft. Ook zal er in Victory Road een modus zijn waarmee je online tegen elkaar kan spelen en met elkaar kan strijden in Football Frontier. Al met al zullen er een hoop mogelijkheden komen om wedstrijden te spelen.

Trailer

Als laatste is er aangekondigd dat er op 31 augustus een trailer verschijnt. In deze trailer zullen bepaalde mechanieken, die hierboven zijn benoemd, getoond worden. In elk geval zal Tension Gauge zichtbaar zijn. Verder zal de game op Tokyo Game Show 2023 speelbaar zijn. Dat vindt in september plaats en wie weet wat er dan nog meer naar buiten komt. Om af te sluiten vind je hieronder nog wat concept art van verscheidene personages.