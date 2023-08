Releasedatum voor horrorgame Afterdream in september

Met een nieuwe trailer die ons meer laat zien van de wereld en het verhaal.

Eind juli hadden we al een artikel over de aankondiging van deze 2D horrorgame. Afterdream kreeg een reveal trailer en gaf veel informatie over wat voor type game we kunnen verwachten. Studio Feardemic heeft ons nu een releasedatum gegeven: 28 september.

In plaats van realistische horror is dit veel meer sfeer en verhaal in een 2D-game met een pixel art stijl. In een nieuwe trailer om de releasedatum te vieren, krijgen we meer te zien van de game en vooral waar het verhaal naartoe gaan. We zitten in een soort van droomwereld met monsters en geesten en het is aan jou om te overleven en uit te vinden waarom je hier bent.

Spreekt de game je aan naar aanleiding van de trailers? Ga jij Afterdream halen of is het nog even wachten tot de eerste reviews binnen zijn? Deel je mening hieronder.