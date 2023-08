Sonic Frontiers: The Final Horizon DLC komt eraan

De gratis update aan het verhaal zal in september beschikbaar zijn.

Op Gamescom Opening Night Live werd onthuld dat er op 28 september een gratis content-update voor Sonic Frontiers komt. De DLC “The Final Horizon” bevat een nieuw verhaal en nieuwe uitdagingen. Leuk is dat je nu ook in de huid kan kruipen van Tails, Amy en Knuckles.

In de filmische trailer nemen Sonic en zijn team het op tegen een grote onheilspellende vijand voordat Sonic de kracht van de Chaos Emeralds benut en transformeert in Super Sonic.

In onze review van Sonic Frontiers werd een score van 7,2 gegeven, waarbij vooral het open-zone concept werd geprezen. Lang hoeven we niet te wachten. Sonic Frontiers The Final Horizon verschijnt op 28 september als gratis content-update.

De volledige trailer voor de DLC kun je hieronder bekijken.

Wat vind jij van The Final Horizon DLC teaser? Keer je in september terug naar de Starfall-eilanden? Laat het ons weten in de comments.