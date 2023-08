Sonic Superstars krijgt releasedatum en Digital Deluxe Edition

Ga jij voor de Digital Deluxe Edition op 17 oktober?

Begin juni kondigde SEGA tijdens Summer Game Fest een nieuw 2D Sonic-spel aan, genaamd Sonic Superstars. Inmiddels zijn we al aardig wat over de game te weten gekomen, maar tot nu toe ontbrak de releasedatum nog. Deze is na een paar maandjes dan eindelijk bekendgemaakt. Daardoor weten we dat deze titel op 17 oktober zal verschijnen. Het platformspel gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €59,99 over de toonbank.

Tevens is er ook naar buiten gekomen dat Sonic Superstars een speciale Digital Deluxe Edition gaat krijgen, welke natuurlijk weer een aantal leuke dingen met zich meebrengt. Zoals in de afbeelding hieronder te zien is bevat de Digital Deluxe Edition onder andere de LEGO Fun Pack. Dit pakketje geeft Tails, Amy en Knuckles een echte LEGO-look en brengt ook nog speciale LEGO-levels voor de Battle Mode van het spel mee. Verder krijg je bij aankoop van deze speciale digitale versie een Sonic Rabbit-skin, exclusieve onderdelen van Mech Sonic voor de Battle Mode en een digitale artbook + soundtrack van de game. Als laatste zijn er ook nog extra achtergronden aanwezig. Voor de Digital Deluxe Edition zul je 10 euro meer moeten neerleggen.

Ren supersnel door superleuke levels!

In Sonic Superstars ga je samen met Sonic, Tails, Knuckles en Amy op avontuur door de geheimzinnig eilanden van Northstar. De game biedt een nieuwe kijk op de klassieke 2D Sonic-platformspellen, wat het onder andere doet door 3D-graphics toe te voegen. In deze titel maak je gebruik van Emerald-krachten die ervoor zorgen dat je in de aanval kunt gaan. Daarbij is dit spel zowel alleen als met drie andere spelers te spelen. Gaat het jou lukken om ervoor te zorgen dat de vijanden Dr. Eggman en Fang de dieren op het eiland niet in Badniks gaan veranderen?

Ben je benieuwd geworden naar Sonic Superstars? Bekijk hieronder dan de allernieuwste trailer!