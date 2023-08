Star Wars: Dark Forces krijgt een remaster

En komt dit jaar nog uit!

Een oude, oude game uit 1995 krijgt nu een remaster! Zo heeft Nightdive Studios vandaag aangekondigd. Er is nog geen concrete datum maar de planning is 2023. Het spel kwam origineel uit op MS-DOS, gelukkig zal de remaster draaien op een betere engine. Zoals je kunt zien in de trailer zullen vooral cutscenes een grote overhaul krijgen wat betreft stijl en kwaliteit. De gameplay is echt een klassieke retro fps zoals de originele DOOM en vergelijkbare games uit het tijdperk.

Star Wars: Dark Forces belooft een toffe toevoeging aan deze nieuwe golf van ‘klassiekere’ shooters. Soms krijgen we een remaster of remake, maar we zien ook dat het genre nog steeds goed bevalt met games zoals Warhammer 40,000: Boltgun.

De vraag is nu of dit nieuws is waar je op zat te wachten of dat je toch niet van dit soort games houdt. Voor veteranen en fans van de DOOM series zal dit er sowieso eentje zijn om in de gaten te houden.