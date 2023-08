Turok 3: Shadow Of Oblivion Remaster aangekondigd voor Switch

Een geremasterde versie van de Nintendo 64 first-person shooter.

Nightdive Studios brengt op 14 november een geremasterde versie van first-person shooter Turok 3: Shadow of Oblivion uit voor Switch. De studio heeft dit bekendgemaakt op Gamescom 2023.

Turok 3: Shadow of Oblivion is een getrouwe remaster van de klassieke first-person shooter. Turok 3 werd oorspronkelijk in 2000 uitgebracht voor de Nintendo 64. Nu is de titel geüpgraded via de eigen KEX Engine van Nightdive Studios voor consoles en PC met een resolutie tot 4K met 120 frames per seconde. Deze titel sluit zich aan bij de populaire Turok en Turok 2: Seeds of Evil-remasters. Op die manier is de trilogie afgesloten.

Turok 3: Shadow of Oblivion is de eerste titel van Nightdive Studios die de nieuwste versie van de KEX-engine gebruikt. Deze gebruikt een verbeterde renderer om een hoger niveau van visuele getrouwheid te bereiken voor 3D-modellen, texturen en grafische effecten.

In Turok 3: Shadow of Oblivion kan je kiezen tussen de dubbele protagonisten Joseph en Danielle Fireseed. Dit is een tweeling en broer en zus van de protagonist Joshua uit Turok 2: Seeds of Evil. Samen moeten ze de antagonist Oblivion en zijn volgelingen, de Flesh Eaters, verslaan. Deze is vermoedelijk verantwoordelijk voor de ondergang van hun broer.

Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer.

Enthousiast over deze titel? Laat het ons weten in een reactie.