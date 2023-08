Worldless krijgt een Switch-release

En ook meteen een releasedatum en nieuwe trailer.

Vandaag is bevestigd dat de 2D-plaformer Worldless ook naar de Switch komt. Wat nog mooier is, is dat we meteen een releasedatum hebben gekregen: op 4 oktober komt de game uit, dus we hoeven helemaal niet zo lang te wachten. Tijdens de vorige editie van gamescom werd de game al aangekondigd, maar er was toen nog geen sprake van een Switch-release. Na het zien van de nieuwe trailer zijn wij in ieder geval blij dat daar nu verandering in is gekomen.

Meer dan alleen een platformer

Op het eerste gezicht is Worldless een typische 2D-platformer met een artstyle die het beste te omschrijven valt als kleurrijk en minimalistisch. Je personage heeft geen armen en benen, wat een beetje doet denken aan het klassieke personage Rayman. Daar houdt de vergelijking echter ook meteen op. Laat je niet op het verkeerde been zetten door deze ‘eenvoudige’ look, want er steekt veel meer achter deze indiegame dan van het ene naar het andere platform springen. In de trailer vingen we al enkele flarden op van een turn-based combat-systeem, waarbij strategie en timing van cruciaal belang zijn. De combat ziet er gelikt en gevarieerd uit, en dankzij een complexe skill tree word je bovendien steeds sterker.

Ontdek een prachtige, abstracte wereld vol mysterie en ontrafel de vele geheimen die de game te bieden heeft. Het universum van Worldless kent eigenlijk geen regels, waardoor de mogelijkheden vrijwel eindeloos lijken. Tijdens je reis neem je het op tegen wezens die ogenschijnlijk op jou lijken, maar heel andere plannen hebben. Aan jou dus de taak om ze te verslaan en je weg te vervolgen. Het verhaal zal even abstract zijn als de rest van de wereld, maar zal in ieder geval gaan over zaken als groei en begrip. De interpretatie laten de developers echter aan de spelers over.

Hoe dan ook, de nieuwe releasetrailer ziet er veelbelovend uit. Gelukkig hoeven we maar zes weken te wachten tot we de game kunnen spelen. Staat Worldless ook op jouw lijstje? Laat het ons weten!