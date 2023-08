Demoversie Samba de Amigo: Party Central nu ook in Europa te spelen

Ga al swingend naar de Nintendo eShop en download de gratis demo!

Ruim een week geleden konden gamers in Amerika en Japan aan de slag met de demoversie van Samba de Amigo: Party Central. Echter was de demo toen nog niet beschikbaar voor mensen die in Europa wonen. Gelukkig heeft SEGA vandaag via het platform X bekendgemaakt dat Switch-bezitters in Europa nu ook van het spel kunnen proeven. De volledige game verschijnt volgende week dinsdag 29 augustus op de Nintendo Switch, maar tot die tijd kunnen we dus aan de slag met de gratis demoversie die te downloaden is in de Nintendo eShop.

In het partyspel Samba de Amigo: Party Central maak je gebruik van de bewegingsbesturing van jouw Joy-Con. Het spel lijkt erg op games die je in arcadehallen kunt spelen, aangezien je op de maat van de muziek bepaalde combinaties moet maken. Uiteraard kun je lekker in je eentje dansen, maar kun je ook samen een liefdesdans doen in de modus Love Checker. Uiteraard doe je dit stijlvol met bijpassende outfits die je jouw personages kunt geven. Als laatste is het mogelijk om het online tegen andere spelers op te nemen in World Party. Gaat het jou lukken om de beste danser te worden en jouw tegenstanders te verslaan?