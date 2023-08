Exclusief: Cats on Duty komt naar de Nintendo Switch

Cats on Duty is een combinatie van RTS, tower defense en match-3.

Natuurlijk zijn wij aanwezig op Gamescom en praten wij met ontwikkelaars en uitgevers. Ook proberen we de nieuwste games uit. Zo hebben we vandaag Cats on Duty gespeeld én we kunnen zelfs bevestigen dat de game naar de Nintendo Switch komt! Meer informatie over de release zal volgende week volgen en natuurlijk komt er binnenkort een hands-on ervan op Daily Nintendo.

In onderstaande screenshots kan je zien hoe je aan de ene kant van het scherm bezig bent met match-3 en aan de andere kant met het bewaken van je land. Door combo's te maken met match-3 verdien je kaarten die je op het slagveld kan gebruiken.

