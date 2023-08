Launch trailer Blasphemous II

Ontwaak, Penitent One.

Naast alle nieuwe games die er deze week worden aangekondigd zijn er ook nog gewoon games die deze week verschijnen. Zoals Blasphemous II, het vervolg van bloederige metroidvania Blasphemous. De game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Team 17 en The Game Kitchen hebben een launch trailer online gezet om dit te vieren. De trailer kun je hieronder bekijken.

Blasphemous II gaat verder waar de gratis DLC genaamd Wounds of Eventide van het eerste deel ophield. Daarin luidde het hart in de lucht de terugkeer in van het mirakel, en voorspelde zelfs de geboorte van een nieuw mirakelkind. In het tweede deel van deze heftig religie-geïnspireerde metroidvania neem je wederom de rol aan van The Penitent One. Hij ontwaakt in een plek ver van zijn laatste rustplek, waar hem wederom een cyclus van leven, sterven en wederopstanding te wachten staat. Pas je skillset aan, vind nieuwe wapens en vel een meedogenloos oordeel over gruwelijke vijanden.