Nieuwe trailer Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai

Beleef de iconische momenten uit de anime opnieuw!

Eerder dit jaar werd Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai aangekondigd. In deze actie RPG speel je iconische momenten uit de gelijknamige anime en manga serie na. De game verschijnt op 28 september op de Nintendo Switch. Om je alvast een beeld van de game te geven heeft Square Enix een gameplay overview trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai kruipen spelers in de huid van Dai en de discipelen van Avan, om de gebeurtenissen uit de serie na te spelen. Je zult het moeten opnemen tegen Dark Lord Hadler en zijn duistere leger. Verzamel en gebruik verschillende items om iconische scenes van de manga na te spelen en herleef het epische verhaal opnieuw! Naast het verhaalt bevat de game ook nog een endless dungeon-modus, waarin je door 100 verschillende kerkers vol monsters en vallen heen vecht die iedere speelsessie veranderen.