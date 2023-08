Roguelite shooter AK-xolotl krijgt een releasedatum

Deze schattige maar dodelijke top-down shooter krijgt ook een nieuwe trailer.

AK-xolotl heeft zojuist een definitieve releasedatum gekregen. Uitgever Playstack en ontwikkelaar 2Awesome Studio hebben dit vandaag bekendgemaakt als onderdeel van de Future Games Show op Gamescom. Er is ook een nieuwe releasetrailer verschenen.

AK-xolotl, een top-down roguelite shooter, werd voor het eerst aangekondigd in maart 2022. We zien in de trailer de eigenaardige tweedeling tussen dit schattige wezentje en het donkere bos waar hij zich een weg uit moet schieten. Op het ene moment zijn er helse shooting-gevechten en op het andere lijkt het een kinder-singalong-achtige tekenfilm.

Je speelt zo’n axolotl met een AK-47 aanvalsgeweer, waarbij je op een epische rooftocht gaat en alles moet neerschieten wat in de weg staat. Je slacht je een weg door willekeurig gegenereerde werelden, terwijl je voedsel moet verzamelen voor de baby Axolittles. Verzorg ze goed, zodat ook zij opgroeien om nieuwe dodelijke vechters te worden.

De xolotls hebben een enorme regeneratiekracht. Elke keer je wordt neergeslagen, herrijs je uit de assen en begin je sterker. Bij elk gevecht speel je nieuwe wapens vrij. Naast een breed scala aan wapens laat de trailer ook een reeks eindbaasgevechten zien en een aantal van de intense combo waar je bij elke run gebruik van kunt maken. Let ook op die zingende toon om te helpen bij de verzorging en opvoeding van de baby axolittles die je onder je hoede hebt.

AK-xolotl lanceert op 14 september op Nintendo Switch. Bekijk hieronder alvast de nieuwe lanceringstrailer.