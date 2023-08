Song of Nunu krijgt sneak peek trailer

Krijg hier een eerste indruk van deze magische en ijskoude League of Legends spin-off

Song of Nunu: A League of Legends Story is een adventure game die zich afspeelt in het League of Legends universum. De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Tequila Works en uitgegeven door Riot Games. Riot Games heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we een klein voorproefje krijgen van de personages en de gameplay van de game. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

In de game speel je met Nunu en haar yeti vriend Willump, die samen opzoek gaan naar Nunu’s moeder. De game moet ergens in de herfst van dit jaar verschijnen. Een exacte releasedatum volgt later. Ben jij een echte LoL-fan en kun jij niet wachten op deze schattige en ijskoude avonturen game? Laat het ons weten in de reacties!