Spirit Hunter: Death Mark II uitgesteld naar februari 2024

Een exacte releasedatum volgt dichter bij de launch.

Game-uitgever Askeys Games en ontwikkelaar Experience hebben vandaag bekend gemaakt dat Death Mark II is uitgesteld naar februari 2024. Het spel zou oorspronkelijk dit jaar nog komen. Een exacte reden voor het uitstel heeft de ontwikkelaar niet genoemd. Een specifieke releasedatum krijgen we dichter bij de launch.

In Spirit Hunter: Death Mark II is een horror game waarin je onderzoek doet naar bovennatuurlijke gebeurtenissen op de Japanse school Konoehara Academy. Net als in voorgaande edities van de game hebben hebben de ontwikkelaars inspiratie genomen uit Japanse mythen en folklore om een genuanceerd en meeslepend horror verhaal te creëren. Er keren bekende personages uit de vorige game terug om Yashiki te helpen in zijn onderzoek. Ook zit er een 2D side-scrolling waarmee je gebieden verkent op een andere manier.