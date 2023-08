SteamWorld Build krijgt een releasedatum

…en een nieuwe trailer!

Ontwikkelaar Thunderful Games heeft tijdens Gamescom de releasedatum van SteamWorld Build aangekondigd. De citybuilder die zich afspeelt in het SteamWorld-universum moet vanaf 1 december 2023 speelbaar zijn op je Switch. De aankondiging werd gedaan door middel van een nieuwe trailer die hier te zien is:

SteamWorld Build werd in januari aangekondigd met de mededeling dat de game dit jaar nog uit moet komen. Die deadline wordt dus net gehaald. De game moet een citybuilder worden waarin je naast het bouwen van jouw eigen dorp ook nog een mijn moet onderhouden. Door te graven naar materialen wordt het zelfs mogelijk om een raket te maken. Het uiteindelijke doel van het spel is namelijk om een nieuwe planeet te vinden voor jouw inwoners. Het zou dan ook geen SteamWorld-game zijn als er geen twist aan een klassieke formule wordt gegeven.

In een gesprek met Nintendo Everything, vertellen de ontwikkelaars dat ze veel inspiratie hebben gehaald uit klassieke games. Zo zeggen zij de beste elementen van de Anno-games te willen combineren met Dungeon Keeper. Naast het bouwen van een dorp en het graven in mijnen is er ook genoeg ruimte voor combat en het verdedigen van jouw dorp. Er valt dus genoeg te doen in de game.

Ga jij deze game een kans geven op 1 december? Laat het weten in de comments.