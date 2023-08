The Mind Twisting Quadroids aangekondigd voor Switch

Word de heerser van de kosmos in deze uitdagende puzzel platform-game!

Uitgever Just for Games en Fabloo Games hebben vandaag samen met ontwikkelaar Blue Loop Studio hun nieuwe game The Mind Twisting Quadroids aangekondigd. De ontwikkelaar noemt deze 2D platformer: “de ultieme coördinatie en behendigheid uitdaging”. Het spel wordt onthuld middels een korte aankondiginstrailer die je hieronder kunt bekijken.

The Mind Twisting Quadroids help je de kwaadaardige robot overlord Roboctopus in het volbrengen van zijn lot als heerser over de kosmos. In de game bestuur je zijn leger van Quadroid bots in meer dan 100 levels gevuld met onder andere lasers en zuur baden. In de game zoek je naar mogelijkheden in elk van de games vier schermen en offer bedachtzaam je Quadroids op.

De bedenker Guillaume Crouzille had het volgende te zeggen over de game:

“We zijn enthousiast om onze expertise en ervaring met geliefde retro platformers naar The Mind Twisting Quadroids te brengen. We bouwen een unieke puzzel strategie-platform uitdaging die de grenzen verlegt van wat er eerder is gemaakt. Met zoveel bestuurbare personages en schermen binnen handbereik van de speler en innovatie nieuwe manieren om de omgeving te verkennen, is dit een game die fans van het genre niet willen missen. Alles verpakt in schattige maar bloederige pixel art”. Guillaume Crouzille

Ben jij van plan om met deze strategische en uitdagende platform-game aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!