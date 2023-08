Excitebike 64 komt naar Nintendo Switch Online

En het is totally radical!

Via een (radicale) trailer heeft Nintendo of America Excitebike 64 aangekondigd voor Nintendo Switch Online + Expansion Pack. De game moet in de VS speelbaar zijn vanaf 30 augustus, waardoor de kans groot is dat wij die ook krijgen. Bekijk de trailer hier:

Excitebike 64 kwam in 2000 uit voor de (je raadt het al) Nintendo 64. Het was het vervolg op de NES-classic Excitebike, maar deed een schepje chaos bovenop de Excitebike-formule. Iets wat in de trailer ook goed benadrukt wordt.

Via de Expansion Pack krijgen Nintendo Switch Online-leden ook toegang tot een scala aan extra’s, waaronder Nintendo 64-games. Excitebike 64 is dus de nieuwste toevoeging aan de service. Ga jij de game proberen? Wordt dit voor jou de reden om de Expansion Pack aan te schaffen? Laat het weten in de comments.