[Review] Red Dead Redemption – Een roemloze port of een meesterwerk?

Deze westernklassieker is nu eindelijk uit op Switch. Lees hier of het de moeite is!

Het Amerikaanse Wilde Westen met verhalen over cowboys en bandieten, saloons en dodelijke duels zijn wereldbekend. Spijtig genoeg zijn er te weinig makers van videogames die deze of andere settings gebruiken voor hun games. Vaak blijft het immers bij fantasy of sci-fi. Met Red Dead Redemption heeft Rockstar een pareltje afgeleverd en een geloofwaardige spelwereld gecreëerd. In 2010 was deze game echt wel zijn tijd vooruit en ging bepaalde politieke thema’s zoals immigratie, racisme, de macht van de Federale overheid en de kolonisatie niet uit de weg. Ik heb de originele game nooit gespeeld en was razend enthousiast om deze nu op de Switch te proberen.

Welkom in het Wilde Westen

Red Dead Redemption brengt je naar een uitgestrekt gebied dat op de grens tussen de VS en Mexico ligt. De open wereld is enorm en dit zowel qua omvang en detail. Zo zie je een duidelijk verschil in de omgevingen. Op je paard rijd je langs de gekende houten huizen en saloons in zandvlaktes vol met cactussen tot een regio met veel groen, bomen en hemelsblauwe meren. Meer naar het noorden krijg je besneeuwde bergtoppen. In het zuiden is Mexico heel mooi en geloofwaardig in beeld gebracht met een dorre omgeving met stenen huizen en een Spaans sprekende bevolking die je aanspreekt in het Spaans. Dit is allemaal prachtig in beeld gebracht. Vooral de omgeving bij opkomende zon is een pareltje.

Het verhaal van John Marston

In Red Dead Redemption kruip je in de huid van John Marston. Deze voormalige outlaw krijgt zijn verleden niet van zich afgeschud. Hij wordt door The Bureau, een soort voorloper van de FBI, gedwongen om de leden uit zijn voormalige bende op te sporen en te doden. Dit is de rode draad van het spel, maar het is vooral de verschillende mensen en gebeurtenissen die je tegenkomt onderweg die dit verhaal naar een hoger niveau tillen. Sommige personages zijn echt wel heel gelaagd, zoals Bonnie, een harde werkster die goed weet hoe hard het leven is. Maar er is ook veel humor in het spel aanwezig, wat voor een welkome afwisseling zorgt. Het indrukwekkende verhaal bouwt op naar een verbijsterende climax die zelden gezien is in een videogame en erg inspeelt op de emotie. Dit maakt de hele ervaring heel filmisch en interessant, ook na 13 jaar.

Grand Theft Auto maar in het Wilde Westen?

Sommigen zullen Red Dead Redemption beschrijven als Grand Theft Auto in het Wilde Westen. In vele opzichten klopt die beschrijving, maar deze game gaat veel dieper in de verhaallijn en in de interactie met de wereld en de personages. Qua opbouw komt er veel terug uit het GTA-universum, zoals uitgebreide gesprekken tijdens de rit naar een volgende missie en de indeling van de mini-map. Tijdens het spel gebruik je een paard om van de ene lokatie naar de andere te rijden. Op de kaart zijn er checkpoints en andere icoontjes die aanduiden waar het te doen is.

De hoofdmissies in het spel zijn heel gevariëerd. Van het aanvallen van een fort, een ontvoerde vrouw redden, een bandiet opsporen tot vee drijven, een wild paard vangen of op wolven jagen. Er zijn ook nog ontzettend veel zijmissies die je kan doen. Het rijden op je paard van missie naar missie is nooit vervelend. De open wereld voelt levendig en overal gebeurt wel iets, een koets die wordt beroofd door bandieten of er staat een poema of beer klaar om je te verscheuren. Het volgen van het hoofdverhaal kost je ruwweg 25 uur. Met alles wat er te doen is, kan je gemakkelijk meer dan het dubbele vertoeven in deze wereld.

Houd de gameplay na 13 jaar nog stand?

De besturing van het personage of van de paarden in Red Dead Redemption is behoorlijk, maar is soms wat stuntelig en toont zijn leeftijd. Het paard bestuurt bijvoorbeeld soms alsof je een bus probeert te keren in een smalle straat. Ook heb ik een paar keer voorgehad dat ik per ongeluk met mijn paard een marshall vertrappelde, waardoor ik meteen als “wanted” werd bestempeld en iedereen op mij begon te schieten. Uiteindelijk bederft dit de pret niet.

Wat de actie betreft is het niet de bedoeling gewoon de vijand te bestormen. Je dient constant gebruik te maken van dekkingen. Wanneer je het mikken wat moeilijk vindt met de controller, kan je de auto-aim aanzetten. Dit maakt het aanvallen van vijanden tijdens het paardrijden en de gevechten een pak gemakkelijker. Het hele schietsysteem is misschien wat rigide maar zit nog steeds goed in elkaar en er is een voldoende wapenarsenaal ter beschikking.

Ook een hele leuke is het gebruik van Dead Eye. Dit geeft je een slow motion-effect, waarmee je de tijd hebt verschillende targets te selecteren om deze dan in één vloeiende salvo neer te knallen. Of je kan het gebruiken om goed te richten en het pistool uit de hand te schieten van je uitdager in een duel.

Ethische keuzes maak je zelf

In de wereld van Red Dead Redemption heb je veel keuze hoe je omgaat met bepaalde situaties. Je kan een slechterik neerknallen, maar je kan hem ook vangen met je lasso. De vraag over ethiek en moraliteit wordt aan de speler overgelaten. Je kan een overval langs de weg gewoon voorbijrijden of je kan ingrijpen. Wat je doet in de game wordt bijgehouden door twee balken, een voor moraliteit en een voor roem. Deze hebben een impact op bijvoorbeeld hoe de burgers die je tegenkomt reageren op je roem. Pak je veel bandieten op voor de sheriff, dan stijgt je roem en geld.

Geld verdienen kan je trouwens op verschillende manieren. Het vangen van boeven of je aanmelden bij ranches om te helpen wilde paarden te vangen zijn misschien wel de meest eervolle manieren, maar je kan ook poker spelen (en vals spelen) of postkoetsen beroven. Overal zijn er ook kruiden en bloemen te plukken die je kan verkopen. Met dit geld koop je dan verschillende wapens, munitie of andere upgrades en medicijnen. Je kan ook onderdelen voor een nieuwe outfit vinden. Voor deze cosmetische opsmuk dien je geen microtransacties te betalen, gewoon deze vrij spelen.

Country in my veins

De muziek past perfect bij het thema en verschilt afhankelijk van waar je je in de wereld bevindt. In de game zijn er ook een paar echte songs te horen. Wanneer je bij zonsondergang op je paard opeens een magistrale country song hoort, dan waan je je echt in een nieuwe wereld. Ook de stemmen zijn dik in orde. Het accent van de typische cowboy is zeker niet overdreven en de voice-acting past perfect bij het sterke verhaal. Ook de geluidseffecten zijn top, zoals een galopperend paard, het inslaan van een bliksem, een op hol geslagen kudde koeien of het kraken van houten planken. Het plaatje klopt totaal.

Maar kan de Switch het aan?

Jazeker. Dit is een uitstekende versie en draait met een solide 30 fps. Geen enkele keer heb ik een drop in de framerate kunnen ervaren. Als je één van de vergelijkingsvideo’s hebt gezien, is het je misschien opgevallen dat de Switch-versie er hier en daar helderder en levendiger uitziet. Zowel in het dock als in handheldstijl beweegt alles zoals het hoort en het ziet er ook mooi uit. Er is wel wat pop-in te bespeuren. Dit valt veel beter op in docked modus dan op het kleine scherm.

Tijdens het spelen heb ik wel wat bugs ervaren, maar dit ligt niet aan de performance van de Switch. Een spel met de uitgebreidheid van Red Dead Redemption is gedoemd om niet bugvrij zijn. Zo heb ik één keer gehad dat John kwam vast te zitten in de omgeving. Een viertal keer heb ik ook de game moeten heropstarten omdat het laadscherm vast zat. Gelukkig is er een autosave, waardoor je van niet al te ver dient te herstarten.

DLC die de moeite waard is

Er zijn weinig toevoegingen aan de port gedaan. Zo is het spijtig dat de multiplayer geschrapt is en er ook geen enkel ander snufje is toegevoegd om de quality of life te verbeteren, zoals gyro-besturing.

Wat we wel krijgen is de DLC “Undead Nightmare” en alle andere uitbreidingen en updates die bij de Game of the Year-editie zaten. Deze interessante zombie-DLC is heel amusant en zeker de moeite om door te spelen. Een aanrader tijdens een Halloween-avond.

Conclusie

Red Dead Redemption op Switch is met succes geport naar de Switch. Dit meesterwerk uit 2010 is nu eindelijk zonder toevoegingen en voor een discutabel prijskaartje van €49,99 op een hedendaagse console te spelen. Dit epos in het Wilde Westen blijft de dag van vandaag heel goed overeind. Red Dead Redemption toont ons een enorm geloofwaardige en gedetailleerde wereld, zonder stereotypes. Het krachtige verhaal voelt heel authentiek aan. De knallende actie zet je nog steeds schrap in je zetel en bovendien ziet de game er nog steeds goed uit.

Als je je over het prijskaartje en de kleine onvolkomendheden kan overzetten, dan is dit een game die we van harte aanbevelen, zeker als je hem nog niet hebt ervaren. En voor wie deze titel wel al heeft gespeeld, dit is en blijft een aanrader van een tijdloze klassieker die uitstekend speelt op de Switch.

+ Goede port, stabiele framerate

+ Meeslepend verhaal dat blijft standhouden

+ Spannende gevechten

+ Levendige wereld met veel vrijheid

+ Ziet er nog steeds goed uit – Geen extra inhoud of multiplayer

– Geen quality of life verbeteringen, zoals gyro-besturing

– Af en toe bugs

– Soms knullige besturing





DN-Score 8,8