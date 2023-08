Vandaag wil Sky: Children of the Light wereldrecords verbreken!

Meeste deelnemers aan een virtueel concert.

Vandaag wordt op Gamescom een wereldrecordpoging gedaan in de MMO Sky: Children of the Light. Om 15:00 vanmiddag willen de producenten de meeste spelers in een virtueel concert hebben. Hoewel de teller op de site terugtelt tot 17:00. Bekijk de aankondiging hier:

Op de officiële site is te lezen hoe de makers met het AURORA Concert alle Sky Kids naar het Coliseum in de game willen krijgen. Het evenement wordt gestreamd vanuit hun booth op Gamescom. Maar er zijn ook een aantal influencers die het evenement streamen.

Er worden onderling games gespeeld in de wereld van Sky: Children of the Light, zoals Emote Duels en The Great Sphere. Dan, als het moment daar is, zullen medewerkers van Guinness het wereldrecord vastleggen om het officieel te maken.

Start jij de game ook op om onderdeel uit te maken van het wereldrecord? Laat het ons alvast weten in de comments!