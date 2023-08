Alien Hominid HD komt naar Switch

Moet dit jaar nog uitkomen, samen met Alien Hominid Invasion.

De knotsgekke 2D-run-and-gun-platformer Alien Hominid HD komt naar de Switch! Ontwikkelaar The Behemoth geeft dit aan op hun blog (dankjewel Nintendo Life!). De game wordt gebundeld met Alien Hominid Invasion en moet dit jaar nog uitkomen. Bekijk de aankondigingstrailer hier:

Voor wie het niet kent: Alien Hominid is de debuutgame van The Behemoth; de makers van de (ooit) razend populaire flash-site Newgrounds. De game kwam oorspronkelijk uit op die site in 2002, maar bestond toen nog uit maar één level. Twee jaar later kwam de volledige game uit voor o.a. de Gamecube en behaalde echt populariteit toen Alien Hominid HD uitkwam voor Xbox Live Arcade. Nu Microsoft heeft aangegeven de winkel van de Xbox 360 te sluiten, is deze heruitgave goed nieuws voor fans die de game willen herbeleven.

Alien Hominid HD wordt gebundeld met Alien Hominid Invasion; een vernieuwde versie van de oorspronkelijke game. Het gaat om een 2D-shooter zoals Contra of Metal Slug, maar dan met de geliefde Newgrounds ‘edge’. Daarnaast belooft The Behemoth een grote hoeveelheid aan minigames, waaronder 201 levels van hun PDA-games, Super Soviet Missile Mastar en meer. Het moet een goed gevuld pakket worden, in ieder geval.

Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar volgens The Behemoth staat de bundel gepland voor 2023. Ga jij de game proberen? Of ben jij een fan van het eerste uur toen het uitkwam op Newgrounds? Laat het weten in de comments!