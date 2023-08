[Hands-on] Pixel Cafe – Verrassend leuk op Gamescom

Pixel Cafe is een verrassend leuke game die we op Gamescom konden uitproberen.

Het leuke van Gamescom is dat je ook spellen ziet en speelt die je zelf misschien niet zo snel zou gaan spelen. Iets met persoonlijke voorkeur of interesse. Hoe leuk is het dan wanneer juist zo’n soort game een verrassend leuke ervaring blijkt te zijn. Mij gebeurde dit met Pixel Cafe tijdens Gamescom dit jaar.

In een notendop: Pixel Cafe is een onverwacht verrassend leuke combinatie van een timemanagement-spel en visual novel in een klassieke arcadestijl met prachtige pixelart. Ik de game volg je een verhaal over familie, relaties, werken en het leven in de grote stad. Tijdens Gamescom konden we aan de slag met Pixel Cafe en al snel was duidelijk dat we hier met een erg vermakelijke game te maken hebben. Het spel is enerzijds een visual novel waarbij je een verhaal doorloopt. Je volgt hier een meisje die haar leven in de grote stad wil opbouwen, met daarbij de ups en downs van werk en privéleven. Het verhaal neemt je zowel mee door het verleden als het heden door de ogen van het hoofdpersonage. Een interessant en ontroerend verhaal wat pakkend is en je weet te boeien. Beetje bij beetje ontdek je wat het hoofdpersonage allemaal heeft meegemaakt, waardoor je haar steeds beter gaat begrijpen.

Variatie in de gameplay

Ben je niet van alleen maar tekst lezen en doorklikken? Dan biedt de game een perfecte variatie doordat het tevens een timemanagement-spel is. Door het verhaal heen werk je in verschillende cafés en zul je telkens de bar draaiend moeten houden door gasten te voorzien van eten en drinken. Jij bent diegene die dit moet bereiden. Dat kan, zeker in latere levels met veel klanten, een flinke uitdaging worden. Zo heb je in het begin slechts enkele klanten die wat drinken willen, maar al snel worden dit er meer die ook willen eten. Het bereiden van eten en drinken gaat eenvoudig via een gebruiksvriendelijke besturing. De kunst is om snel genoeg te zijn en al je klanten tevreden te houden.

Wat Pixel Cafe interessant maakt, is niet alleen de gameplay. Het spel kent namelijk ook een erg pakkende soundtrack wanneer je aan het werk bent in het café. De artstijl is daarnaast ook prachtig om naar te kijken en voor je het weet zit je volledig in het spel. Pixel Cafe moet later dit jaar uitkomen, onder andere voor de Nintendo Switch. Hou je van visual novels en/of time management spellen? Dan is Pixel Cafe absoluut een titel om in de gaten te houden. Wij kijken er in elk geval erg naar uit om aan de slag te gaan met de game!