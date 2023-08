[DN’s Five] Cosplay op Gamescom

Welk cosplayoutfit vind jij het mooist?

Gamescom is weer voorbij gevolgen. De komende weken zullen jullie van ons veel te zien krijgen over Switch-games die wij alvast mochten uitproberen. Check hiervoor onze ‘Hands on’ artikelen, bijvoorbeeld van Pixel Cafe. Naast al het gamen, was er natuurlijk veel meer te beleven. Denk aan de immens grote merchandise hal of alle prachtige outfits. Voor dat laatste ben ik op zoek gegaan naar de tofste cosplay op Gamescom in deze top 5.

Sommige games uit deze DN’s Five komen (vooralsnog) niet uit op de Nintendo Switch. Het gaat in dit artikel puur om de cosplay.

5: Nightingale

Tijdens mijn vrije uren heb ik veel door alle grote hallen gelopen. Ieder groot gamebedrijf heeft zoveel aandacht besteed aan hun stand. Alleen al daarom was het de moeite waard om een kijkje te nemen. De game Nightingale viel op door het nagemaakte portaal uit de game en de cosplayer die daar bij stond. Terwijl ik op de foto ging, bleef deze persoon volledig in een rol. Hierdoor kon ik geen informatie loskrijgen over een eventueel Instagramaccount om jullie naartoe door te verwijzen. Dus we zullen het moeten doen met deze foto!

4: Black Desert

Nog een stapje verder in hun cosplayoutfit waren de mensen bij Black Desert. Hoe tof zien zij eruit. Het ging er hier wel wat officiëler aan toe. Er was een fotobooth die automatisch foto’s van ons maakte. Deze kreeg ik zowel digitaal als fysiek. Zoals je ziet staat op deze foto ook de naam van de game en de overkoepelende stand van Samsung. Die was overigens ook heel mooi!

3: Wuthering Waves

Wat was deze game en stand een verrassing zeg. Deze Chinese game zag er fantastisch uit en de gameplay was erg tof. Ik kon er alleen niks van, want het eindbaasgevecht ging totaal niet goed. Op de stand kon je ook nog gamen via een boksbal en op de foto met personages uit Wuthering Waves. Ze waren vereerd om op de website van Daily Nintendo te mogen komen. Geef ze (links, onder, naast, rechts) daarom wat liefde op Instagram, want ze zagen er allemaal prachtig uit.

2: Zenless Zone Zero

Voor Gamescom had ik nog nooit van deze game gehoord, maar wat hadden zij een prachtige stand. Soms word je tijdens de beurs gewoon meegenomen door hoe alles eruit ziet. Helaas was de rij hier altijd veel te lang, daarom heb ik de game zelf niet kunnen uitproberen. Echter kon ik wel in gesprek met deze prachtige cosplayers. Ze vertelden welk personage ze uitbeeldden uit Zenless Zone Zero en wat er allemaal te doen was rondom de game. Neem eens een kijkje bij Anby, Nicole of Wise!

1: Mario en Luigi

Tsja, eigenlijk hebben alle cosplayers hierboven echt hele mooie outfits, maar we moeten onze naam natuurlijk wel eer aandoen. We zouden Daily Nintendo niet zijn als we niet zouden eindigen met Nintendo. We hebben er even voor in de rij moeten staan, maar redacteur Jordy en ondergetekende staan hier toch even te stralen met Mario en Luigi.

Wat vind jij van de cosplay op Gamescom? Doe je het zelf? Ik ben namelijk niet echt een goede outfit tegengekomen van een Nintendo personage. Laat even in de reacties weten of jij bijvoorbeeld een perfecte Ganondorf of Samus zou zijn.