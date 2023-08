[Hands-on] Persona 5 Tactica – Tactiek in overvloed

Wij konden Persona 5 Tactica op Gamescom uitproberen!

Er zijn behoorlijk wat fans die met smart uitkijken naar Persona 5 Tactica. Tijdens ons bezoek aan SEGA en ATLUS op Gamescom kregen wij de kans de game alvast uit te proberen. Persona 5 Tactica blijkt daarmee toch zeker wel één van de hoogtepunten te zijn van Gamescom 2023 voor op de Nintendo Switch. We konden zowel het begin van Persona 5 Tactica spelen alsmede een stuk wat verder in de game. Onze eerste indrukken lees je in onze hands-on.

Tactiek in overvloed

We hebben Persona in de afgelopen jaren in verschillende vormen voorbij zien komen, dit deel is weer wat rustiger en vooral gericht op tactiek. Inderdaad, zoals de naam al deed geloven. Persona 5 Tactica is namelijk een tactische RPG die zich afspeelt in het Persona-universum. Deze versie van Persona 5 staat los van de originele Persona 5 uit 2016; wat tevens het zesde deel is in de Persona-reeks. Wanneer je bekend bent met strategische RPG’s zal de basis van de game je dan ook bekend voorkomen. De Phantom Thieves bevinden zich namelijk op een slagveld en het doel is je tegenstanders te verslaan door om en om een zet te doen, bijvoorbeeld door met je wapen aan te vallen.

Het slagveld zit vol met obstakels zoals blokken, die je weer kunt gebruiken om je achter te verschuilen. Je zult de ene keer merken dat een aanval van dichtbij het slimst is, de andere keer juist een aanval van afstand. Personages hebben vervolgens ook weer eigen krachtige aanvallen. Joker kan bijvoorbeeld Arsène oproepen voor een enorm sterke attack die meerdere vijanden in een keer kan raken. Het is aan jou om telkens de juiste keuze te maken. Genoeg tactiek om te gebruiken dus, want je beurt helemaal niet gebruiken kan bijvoorbeeld ook weer een tactiek zijn!

Een typisch Persona-achtige ervaring

Veel van de basis is dan ook herkenbaar uit andere spellen, maar de game biedt ook verfrissende opties. Probeer bijvoorbeeld eens om met je drie personages een groep vijanden te omsingelen, dan kun je een speciale en extra krachtige aanval doen, namelijk een Triple Threat. Je personages worden dan de punten van een driehoek en vijanden die zich binnen die driehoek bevinden worden daarmee flink geraakt. Wat Persona 5 Tactica verder met name uniek maakt is de herkenbare en bijzondere artstijl maar ook de toffe muziek tijdens de gevechten. Deze klonk heerlijk catchy! Verder straalt Persona 5 Tactica de kwaliteit uit die we van de serie gewend zijn. Sterke voice-acting, vloeiende gameplay en mooie artstijl. Wél valt op dat de game er deels vanuit gaat dat je bekend bent met de serie, onder andere tijdens de dialogen tussen de personages is dit goed te merken. Overigens niet gek, het is immers een spin-off.

Tijdens de demo konden wij de eerste 15 minuten spelen, waarna we verder gingen naar een later stuk in het spel. Nieuwkomers krijgen in het begin dan ook de nodige uitleg. Verwacht een game met een wat rustig begin met veel uitleg, maar Persona 5 Tactica belooft na een tijdje spelen namelijk een heerlijk uitdagende turn-based RPG te worden en fans van de serie kunnen hun borst dan ook alvast natmaken!