[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 35

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen.

Samba de Amigo: Party Central

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 29 augustus 2023

Samba de Amigo: Party Central is een kleurrijke ritme-actie game in een franchise die ouder is dan je denkt. Eerdere games verschenen bijvoorbeeld op de SEGA Dreamcast en de Nintendo Wii. In dit deel maak je optimaal gebruik van de Joy-Cons, aangezien dat de maracas uit de game moeten voorstellen! Groove mee op de 40 hits uit verschillende genres die uit zijn bij launch, en later meer via DLC. Dans met vrienden en familie in verschillende modussen of voltooi de StreamiGo!-uitdagingen om Amigo beroemd te maken.

Sea of Stars

Prijs in de Nintendo eShop: €33,99 – 29 augustus 2023

Sea of Stars is een turn-based RPG in de stijl van SNES-klassiekers zoals Chrono Trigger en Secret of Mana. Het gebruikt een prachtige pixel art stijl en er hebben zelfs een paar bekende namen aan de game meegewerkt. Eén daarvan is bijvoorbeeld Chrono Trigger-componist Yasunori Mitsuda, welke ook componist is geweest bij Xenoblade Chronicles 2 en de eerste Mario Party. Het verhaal in Sea of Stars volgt het verhaal van twee Children of the Solstice die de krachten van de zon en de maan combineren om Eclipse Magic uit te voeren. Hiermee moeten ze de monsterlijke creaties van een kwaadaardige alchemist, bekend als The Fleshmancer, te bestrijden.

Trine 5

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 31 augustus 2023

Trine is een franchise die vrijwel altijd hetzelfde uitgangspunt heeft. Het zijn 2.5D platformers waarmee je met drie verschillende personages speelt, waarbij elk personage zijn eigen vaardigheden heeft. Door telkens tussen de drie personages te wisselen zul je de vele obstakels op je weg kunnen overwinnen. Tenminste, als je alleen speelt. De game ondersteunt ook lokal co-op en online multiplayer, waarbij je met maximaal 3 vrienden het avontuur kunt aangaan. Volg Amadeus de tovenaar, Zoya de dief en Pontius de ridder in hun grootste avontuur tot nu toe! Met hun reputaties naar de maan, geliefden in gevaar en hun eigen magische krachten afnemend nemen ze het op tegen de Clockwork ARmy om vrede terug naar het land te brengen.

Wat verder verschijnt in de week van 28 augustus tot en met 3 september:

28 augustus: Garden In!

28 augustus: Hidden Paws Bundle

28 augustus: Heart Chain Kitty: All Screwed Up

29 augustus: Agatha Christie – Hercule Point: The London Case

29 augustus: Golf Hole in One

29 augustus: Sphere Out

29 augustus: Finger Football 1 + 2

30 augustus: The Bridge Curse: Road to Salvastion

31 augustus: The Shape of Things

31 augustus: OU

31 augustus: High Sea Saga DX

31 augustus: NecroBoy: Path to Evilship

31 augustus: Yakiniku Simulator

31 augustus: Norn 9: Last Era

31 augustus: Buggy Racer

31 augustus: Taito Milestones 2

31 augustus: How 2 Escape

31 augustus: Trapped in the Dim Mansion

31 augustus: Baseball Club

31 augustus: Gourmet Warriors

31 augustus: Catlord

31 augustus: Eventide 2: Sorcerer’s Mirror

31 augustus: Jelly Fruits Adventure

31 augustus: Elasto Mania II

31 augustus: 1997

31 augustus: Elasto Mania Triology Pack

1 september: Big Farm Story

1 september: Knights & Guns : Back to School edition

1 september: Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles

1 september: Adventure of Ben: Rabbit Run

1 september: Gastro Force

1 september: Otoko Cross: Pretty Boys Dropout!

1 september: Ralph and the Blue Ball

1 september: RPG Bundle

1 september: S.N.I.P.E.R. – Hunter Scope Back to Schoo, Edition

