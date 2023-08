Sonic-controllers aangekondigd door PDP

Gamen doe je in stijl met deze unieke controllers. Welke kies jij?

Fans van Sonic the Hedgehog, opgelet! PDP, bekende maker van randapparatuur voor gaming, heeft een lijn controllers aangekondigd die volledig in het teken staan van de snelheidsduivel en zijn vriendjes. Niet alleen hebben de controllers een nostalgisch design van klassieke levels, maar in de handgreep zit zelfs een verzamelbaar figuurtje verwerkt. Je kunt natuurlijk kiezen voor Sonic zelf, maar ook Tails en Knuckles hebben een eigen variant. Dat wordt geen gemakkelijke keuze! Verder heb je de mogelijkheid om een draadloze of een bekabelde variant aan te schaffen, met natuurlijk een klein prijsverschil.

In ieder geval zijn ze een unieke toevoeging aan jouw Switch-apparatuur, zeker voor fans van de geliefde franchise. Ook liefhebbers van Pikmin kunnen echter hun hart ophalen, want PDP heeft aangegeven dat er deze winter nog controllers uitkomen die op deze games zijn gebaseerd. Daarnaast is het plan om de REALMz-reeks, waar de Sonic-controllers deel van uitmaken, nog verder uit te breiden naar andere gameseries. Houd je ogen dus open! Om je set-up helemaal af te maken, heeft PDP ook bijbehorende headsets. Ook deze zijn natuurlijk voorzien van een figuurtje.

Het gaat hier om controllers die officieel gelicentieerd zijn, maar willen je er wel nog even op wijzen dat het hoe dan ook third-party producten zijn. Dit betekent dat ze mogelijk enkele functionaliteiten missen die first-party controllers wel hebben. Aan de andere kant hebben ze wel gave ledlampjes met effecten, zodat jij gamet in stijl. De keuze is dus aan jou: ga jij voor een unieke PDP-controller uit REALMz-collectie of laat je deze aan je voorbij gaan?